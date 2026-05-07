Un uomo di 56 anni, cittadino di una Repubblica Ceca, è morto dopo un incidente avvenuto a Capua, in provincia di Caserta. Secondo quanto ricostruito, il motociclista si è scontrato con un camion della nettezza urbana. L’incidente si è verificato lungo una strada cittadina, coinvolgendo anche un altro veicolo che si trovava nelle vicinanze. La vittima viaggiava a bordo di una moto, che è rimasta coinvolta nell’impatto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un motociclista 56enne, originario della Repubblica Ceca, ha perso la vita in seguito ad uno scontro avvenuto a Capua (Caserta) con un camion della nettezza urbana. L’uomo è finito sotto le ruote del mezzo restando schiacciato; con lui viaggiava la moglie, che ha riportato lesioni ma non è in pericolo di vita. La donna è stata trasportata all’ ospedale civile di Caserta. La coppia era in Italia per turismo, per un viaggio on the road. L’incidente è avvenuto all’altezza di un trafficato quadrivio con rotonda, che segna l’ingresso nella città di Capua; la coppia in moto e il camion per la raccolta dei rifiuti,.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Coppia turisti in moto si scontra con camion rifiuti, muore 56enne

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