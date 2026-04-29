Ieri sulla statale 68 nel Comune di Montecatini Val di Cecina si è verificato un incidente tra un camion cisterna carico di soda caustica e un’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, che hanno soccorso tre persone rimaste ferite nell’impatto. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di rito. Le condizioni dei feriti non sono ancora state rese note.

MONTECATINI VAL DI CECINA – Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta ieri (28 aprile) sulla statale 68 nel Comune di Montecatini val di Cecina, per incidente stradale. Il sinistro ha coinvolto un camion cisterna contenente soda caustica ed una autovettura. Tre i feriti estratti dagli abitacoli dalla squadra dei vigili del fuoco di Saline di Volterra. È intervenuto Pegaso per l’aviotrasporto dell’autista del camion, mentre i due occupanti della vettura feriti sono stati trasportati al vicino ospedale di Cecina. Gli esiti dello scontro hanno determinato un modesto sversamento sul quale sta intervenendo personale specializzato Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) proveniente dal comando di Pisa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Camion cisterna con la soda caustica si scontra con un’auto: tre feriti

Notizie correlate

Val di Cecina: cisterna carica di soda caustica si ribalta sulla statale 68. Tre feriti, uno è graveMONTECATINI VAL DI CECINA (PISA) – Grave incidente stradale oggi pomeriggio, 28 aprile 2026, a Montecatini Val di Cecina.

Camion si scontra con un'auto sulla circonvallazione e si ribalta: feriti i conducenti e traffico bloccato [FOTO]Scontro tra un autocarro Nissan di una ditta di trasporto e una Ford Fiesta a un centinaio di metri dall’uscita dei Colli della ss714, la...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Incidente di camion cisterna con soda caustica, statale 68 interrotta; Incidente di camion cisterna con soda caustica, tre feriti su statale 68; Operaio ferito nell'esplosione di una cisterna di polvere di alluminio; Scontro tra camion e auto . Cinque feriti sulla Statale 68. Versata soda, strada chiusa.

Incidente di camion cisterna con soda caustica, statale 68 interrottaTre feriti ieri in un incidente stradale sulla Statale 68 a Montecatini val di Cecina (Pisa) dove sono rimasti coinvolti un camion cisterna che trasportava soda caustica ed un’auto. Sul posto i vigili ... controradio.it

Esplode un camion cisterna in un’azienda: ferito un operaio. VIDEOPOVIGLIO (Reggio Emilia) – Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio in un insediamento industriale in via d’Este. Stando alle prime ricostruzioni, un operaio di 46 anni, resi ... reggionline.com

Incidente di camion cisterna con soda caustica, statale 68 interrotta. Sversamento in canale, operazioni di travaso. Tre i feriti, coinvolta una vettura. #ANSA - facebook.com facebook