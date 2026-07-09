Calcio l’Empoli ufficializza un nuovo socio | fondo americano entra in società
L’Empoli ha annunciato l’ingresso di un nuovo socio, un fondo americano, nella sua struttura societaria. La comunicazione ufficiale è stata resa nota il 9 luglio 2026. Questa operazione rappresenta un cambiamento significativo per la squadra, anche se non sono stati forniti dettagli sul possibile trasferimento di proprietà. La società non ha ancora rivelato ulteriori informazioni sui piani futuri legati a questa novità.
Empoli, 9 luglio 2026 – E’ un passaggio epocale nella storia dell’Empoli. La società azzurra annuncia l’ingresso di un nuovo socio americano. Potrebbe essere il preludio a un passaggio di mano della società. E’ lo stesso Empoli, sui suoi canale social, ad annunciare l’importante novità. “ Empoli Football Club comunica di aver sottoscritto un accordo di esclusiva con un fondo di investimento americano in relazione a una rilevante operazione di investimento nel capitale della società”, si legge sul post. E’ al capolinea l’era Corsi? Il presidentissimo azzurro è da 35 anni a capo della società. Durante la sua era l’Empoli ha vissuto momenti esaltanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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