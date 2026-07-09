Calcio l’Empoli ufficializza un nuovo socio | fondo americano entra in società

Notizia in breve

L’Empoli ha annunciato l’ingresso di un nuovo socio, un fondo americano, nella sua struttura societaria. La comunicazione ufficiale è stata resa nota il 9 luglio 2026. Questa operazione rappresenta un cambiamento significativo per la squadra, anche se non sono stati forniti dettagli sul possibile trasferimento di proprietà. La società non ha ancora rivelato ulteriori informazioni sui piani futuri legati a questa novità.