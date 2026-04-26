Tigst Assefa da brividi! Vince la Maratona di Londra con un funambolico record del mondo

Tigst Assefa si è aggiudicata la maratona di Londra stabilendo il nuovo record mondiale nella categoria riservata alle donne, corsa tutta da sole senza partecipazione maschile. La gara si è svolta sui classici 42,195 chilometri e ha visto una prestazione che ha lasciato il pubblico senza fiato. La vincitrice ha percorso la distanza in un tempo che supera il precedente record stabilendo così un nuovo riferimento per questa competizione.

Tigst Assefa ha vinto la Maratona di Londra e ha firmato il nuovo record del mondo nella 42,195 km per quanto riguarda il fronte women only (gara disputata esclusivamente da donne, non con partenza combinata insieme agli uomini). La fuoriclasse etiope ha saputo confermarsi nella capitale britannica a distanza di dodici mesi, trionfando con il crono di 2h15:41 e migliorando di nove secondi il primato che ella stessa aveva timbrato lo scorso anno sul traguardo di Buckingham Palace. Il record del mondo in evento misto resta invece nelle mani della keniana Ruth Chepngetich, capace di un sensazionale 2h09:56 a Chicago nel 2024. La terza Major...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tigst Assefa da brividi! Vince la Maratona di Londra con un funambolico record del mondo Notizie correlate Yeman Crippa vince la Maratona dai Parigi! Impresa da brividi in una 42 km di prestigio, tempo di sostanzaYeman Crippa ha vinto la Maratona di Parigi 2026, completando i 42,195 km nella capitale francese con il tempo 2h05:18 e tornando ad essere il... Keely Hodgkinson da brividi: vertiginoso record del mondo sugli 800 metri! Nacque quel giornoKeely Hodgkinson ha illuminato il Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di...