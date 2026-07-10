Emilia Romagna junior tour al via Venustas avanzano Sgroi e Zanni Giovani talenti in gara a Viserba

Da sport.quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gabriele Sgroi, Diego Zanni e Andrea Modenese hanno raggiunto il quarto turno nell’Open maschile del Circolo Tennis Venustas, in Emilia Romagna. La competizione, che si svolge a Viserba, proseguirà fino a domenica 12. Sgroi rappresenta il Ct Cesena, Zanni il Tc Viserba e Modenese il Tennis San Giovanni Lupatoto.

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Sono Gabriele Sgroi (Ct Cesena, nella foto), Diego Zanni (Tc Viserba) e Andrea Modenese (Tennis San Giovanni Lupatoto) a conquistare il quarto turno all’ Open maschile del Circolo Tennis Venustas, un evento che terrà banco fino a domenica 12. I risultati del tabellone finale, 2° turno: Giulio Zamboni Campadelli (2.8)- Alessandro Manco (2.8) 6-3, 6-2, Marco Giangrandi (2.8)- Tommaso Mengoli (2.8) 3-6, 7-6 (5), 6-3, Giacomo Ercolani (2.8)- Raffaele Faccioli (2.8) 7-6 (8), 6-2, Giacomo Coppini (3.1)- Leone Spadoni (2.8) 7-5, 6-4, Luca Butti (2.8)- Andrea Valli (2.8) 1-6, 6-4, 2-0 e ritiro. 3° turno: Diego Zanni (2.7)- Alessandro Pesaresi (2.8) 6-0, 6-2, Andrea Modenese (2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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