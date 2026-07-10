emilia romagna junior tour al via venustas avanzano sgroi e zanni giovani talenti in gara a viserba

Notizia in breve

Gabriele Sgroi, Diego Zanni e Andrea Modenese hanno raggiunto il quarto turno nell’Open maschile del Circolo Tennis Venustas, in Emilia Romagna. La competizione, che si svolge a Viserba, proseguirà fino a domenica 12. Sgroi rappresenta il Ct Cesena, Zanni il Tc Viserba e Modenese il Tennis San Giovanni Lupatoto.