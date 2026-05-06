Tennis A Viserba avanzano Paolini e Cortesi

Nel torneo nazionale di terza categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il tabellone finale procede con i incontri di qualificazione. I giocatori Paolini e Cortesi sono tra quelli che hanno superato le fasi iniziali e si preparano a disputare le prossime sfide. La manifestazione, dedicata al memorial Sandrino Boschetti, ha attirato numerosi partecipanti e si svolge nel rispetto del calendario stabilito.

Avanza il tabellone finale nel torneo nazionale di terza categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial Sandrino Boschetti. Conquistano il 4° turno due giovani giocatori di casa, Francesco Paolini ed Alessandro Cortesi, brillano anche Davide Sgarzi, Alessandro Monti ed Alessandro Bocchini del Ct Cesena. I risultati del secondo turno: Jacopo Canini (3.4)-Gianmarco Palumbo (3.5) 4-6, 6-3, 13-11, Mirko Giardi (3.5)-Filippo Quadrelli (3.4) 6-2, 6-2, Filippo Marcaccini (3.3)-Francesco Mazza (3.5) 6-4, 6-0, Davide Sgarzi (3.5)-Pietro Montemaggi (3.3) 6-4, 7-6, Alessandro Bocchini (3.3)-Daniele Friguglietti (4.1) 6-0, 6-2. 3° turno: Francesco Bagli (3.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis. A Viserba avanzano. Paolini e Cortesi Notizie correlate Errani-Paolini avanzano ai quarti di finale a Indian Wells 2026Sara Errani e Jasmine Paolini hanno centrato a Indian Wells 2026 i quarti in doppio al ‘BNP Paribas Open’, terzo Wta 1000 stagionale (combined con il... Leggi anche: Tennis, ATP Montecarlo: avanzano tutti i big, Darderi subito eliminato Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tennis. A Viserba avanzano. Paolini e Cortesi; Avanza il memorial Sandrino Boschetti di 3° categoria sui campi del Tc Viserba; Memorial Sandrino Boschetti: in evidenza Bagli, Laganà, Monti, Giardi e Agnello; Tennis, a Viserba avanza il memorial Sandrino Boschetti. Tennis. A Viserba avanzano. Paolini e CortesiAvanza il tabellone finale nel torneo nazionale di terza categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial Sandrino ... sport.quotidiano.net Il Tennis Club Viserba finalista nel campionato Ladies 40 liberoAvanza il tabellone finale nel torneo nazionale di 3a categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial Sandrino Boschetti. Conquistano il 4° turno due giovani giocatori di casa, F ... newsrimini.it La Stampa. . Novak Djokovic si allena sulla terra rossa nel centro di Roma. In occasione degli Internazionali di tennis, il campione serbo ha incantato i fan con un allenamento speciale nel campo allestito in piazza del Popolo. In una staffetta organizzata per l'o - facebook.com facebook ANDREA PELLEGRINO È NEL MAIN DRAW A ROMA! Il pugliese supera Landaluce 6-3 2-6 6-2 e per la prima volta in carriera si qualifica nel tabellone principale di un Masters 1000! Ora sono 13 gli italiani in corsa agli Internazionali d'Italia #Tennis x.com