Dai giovani talenti ai volti noti della tv | Sganassau riporta la comicità a Viserba

Da riminitoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La quinta edizione di “Sganassau” porta nuovamente la comicità a Viserba, coinvolgendo giovani talenti e volti noti della televisione. La rassegna si svolge durante l’estate, con spettacoli che attirano il pubblico locale e non solo. La manifestazione si svolge in un luogo pubblico, con spettacoli serali e ingresso gratuito. La programmazione include vari artisti, alcuni già affermati, altri emergenti nel panorama comico.

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L’estate di Viserba torna a parlare il linguaggio universale della comicità con la quinta edizione della rassegna comica “Sganassau”. Dal 12 giugno al 28 agosto, ogni venerdì sera, il palco di Piazza Pascoli ospiterà i protagonisti della comicità italiana, volti noti dei più seguiti programmi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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