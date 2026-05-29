Dai giovani talenti ai volti noti della tv | Sganassau riporta la comicità a Viserba

Notizia in breve

La quinta edizione di “Sganassau” porta nuovamente la comicità a Viserba, coinvolgendo giovani talenti e volti noti della televisione. La rassegna si svolge durante l’estate, con spettacoli che attirano il pubblico locale e non solo. La manifestazione si svolge in un luogo pubblico, con spettacoli serali e ingresso gratuito. La programmazione include vari artisti, alcuni già affermati, altri emergenti nel panorama comico.