La Gaiola, area marina protetta a Napoli, sta affrontando un inquinamento crescente causato da reflui fognari e microplastiche. Il mare in questa zona presenta livelli elevati di rifiuti, con conseguente rischio per la biodiversità locale. La presenza di detriti e sostanze inquinanti minaccia l’ecosistema marino e la sua integrità. L’emergenza ambientale coinvolge direttamente l’ambiente marino e le attività umane che si svolgono in questa area.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Certe volte il mare riesce ancora a ingannarci. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Gaiola, il paradiso sommerso di Napoli che rischia di soffocare tra fogne e microplastiche

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Treasure Hunting Baiae — The Sunken Roman Paradise of Emperors and Untold Riches

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