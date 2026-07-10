Elt Group ha presentato un sistema integrato che combina sensori navali, droni, sistemi terrestri e tecnologie anti-Uav. Questi componenti sono collegati tramite un’architettura di comando e controllo unificata. La soluzione è stata testata in operazioni simulate per verificare il funzionamento congiunto di tutte le componenti. L’obiettivo è migliorare la sorveglianza e la difesa in ambito militare.

Sensori navali, droni, sistemi terrestri e soluzioni anti-Uav collegati in un’unica architettura di comando e controllo. È la configurazione presentata da Elt Group durante Task Force X-Central Mediterranean, iniziativa della Nato allied command transformation guidata dallo Stato maggiore della Difesa per sperimentare tecnologie emergenti nel Mediterraneo centrale. La dimostrazione ha riguardato la gestione coordinata dello spettro elettromagnetico a supporto della difesa aeronavale e terrestre. Al centro del test, la possibilità di raccogliere e fondere dati provenienti da piattaforme differenti, restituendo agli operatori un quadro comune della situazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Elt Group integra sensori, droni e sistemi anti-Uav nei test Nato

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Adrian - Il C-UAS di Elt Group

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