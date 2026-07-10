Durante il concerto di Sfera Ebbasta allo Stadio San Siro, è salita sul palco senza preavviso. La presenza di Elodie è stata molto discussa tra il pubblico. La cantante, che è fidanzata con Franceska, ha dedicato alcune parole alla partner, con atteggiamenti considerati molto pubblici. Le esibizioni sono state seguite da commenti sui social media riguardanti la presenza improvvisa e le dediche d’amore.

Il concerto di Sfera Ebbasta allo Stadio San Siro ha regalato ai fan una serata ricca di emozioni, ma uno dei momenti più commentati è stato senza dubbio l’arrivo a sorpresa di Elodie sul palco. La cantante ha raggiunto il rapper per eseguire dal vivo Yakuza, il loro recente featuring, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Ad attirare l’attenzione, però, non è stata soltanto la performance musicale. Tra i ballerini dello show era infatti presente anche Franceska Nuredini, compagna di Elodie, con la quale la cantante ha condiviso sguardi complici e momenti di grande sintonia durante l’esibizione. Molti utenti hanato la chimica tra la cantante e Franceska quando la prima si è avvicinata alla compagna e ha scambiato con lei sguardi complici impossibili da non notare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Elodie ormai senza freni con la fidanzata Franceska e dediche d’amore sempre più plateali

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Elodie conferma la sua relazione con la ballerina Franceska

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