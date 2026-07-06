Franceska Nuredini ufficializza la storia d’amore con Elodie | La mia fidanzata stupenda

Franceska Nuredini ha confermato pubblicamente di essere fidanzata con Elodie Di Patrizi. La notizia circolava da settimane, ma solo ora l’ex concorrente di talent show ha condiviso la notizia attraverso un messaggio in cui definisce la sua compagna come “stupenda”. La conferma è arrivata dopo diverse speculazioni e indiscrezioni sui loro rapporti.

Era già chiaro da settimane ma, laddove fosse ancora servita, arriva la conferma ufficiale da parte di Franceska Nuredini che ufficializza il legame con Elodie Di Patrizi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Elodie conferma la storia con Franceska con un bacio social in Giappone

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