Durante il concerto di Sfera Ebbasta allo Stadio San Siro, Elodie e Franceska sono salite sul palco senza preavviso. Le due si sono esibite davanti al pubblico, attirando l’attenzione dei presenti. La loro apparizione ha suscitato molte reazioni tra i fan, che hanno commentato l’evento sui social. La serata è proseguita con l’artista che ha continuato il suo spettacolo.

Il concerto di Sfera Ebbasta allo Stadio San Siro ha regalato ai fan una serata ricca di emozioni, ma uno dei momenti più commentati è stato senza dubbio l’arrivo a sorpresa di Elodie sul palco. La cantante ha raggiunto il rapper per eseguire dal vivo Yakuza, il loro recente featuring, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Ad attirare l’attenzione, però, non è stata soltanto la performance musicale. Tra i ballerini dello show era infatti presente anche Franceska Nuredini, compagna di Elodie, con la quale la cantante ha condiviso sguardi complici e momenti di grande sintonia durante l’esibizione. Elodie e Franceska Nuredini, la performance a San Siro fa impazzire il pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Elodie e Franceska rubano la scena al concerto di Sfera Ebbasta: “Dopo di te mai più nessuna”

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Elodie e Franceska avvistate insieme al concerto di Gaia!

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