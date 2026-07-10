In tribunale a Ravenna si è svolta la terza udienza del processo contro un uomo di 54 anni, accusato di aver ucciso una donna di 66 anni sulla spiaggia di Pinarella di Cervia il 24 maggio 2025. La vittima era in vacanza sulla Riviera romagnola. Gli esperti hanno dichiarato che le norme di sicurezza sono state ignorate per anni.

Si è celebrata in tribunale a Ravenna la terza udienza del processo a Lerry Gnoli, 54 anni, accusato della morte di Elisa Spadavecchia, l’ex insegnante di Creazzo, 66 anni, morta sulle spiagge di Pinarella di Cervia mentre era in vacanza sulla Riviera romagnola, il 24 maggio del 2025. Gnoli è imputato per omicidio colposo e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro per aver travolto la donna con una ruspa che stava manovrando in retromarcia. Giovedì sono stati sentiti due testimoni: sono il comandante della Capitaneria di porto di Ravenna Giuseppe Morciano e l’esperto in sicurezza del lavoro di Ausl Romagna Francesco Martinini, autori di due relazioni durante le indagini della procura ravennate sui fatti. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Elisa Spadavecchia uccisa in spiaggia, dubbi sulla sicurezza. Gli esperti: «Regole ignorate per anni»

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