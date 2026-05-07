Estate in spiaggia nuove regole | più attenzione al tema sicurezza

L’estate inizia con nuove regole sulla sicurezza in spiaggia, adottate dall’amministrazione locale con l’obiettivo di regolamentare l’accesso e le attività sulle spiagge. L’ordinanza di sicurezza balneare 2026, firmata nelle ultime settimane, introduce restrizioni e precauzioni per garantire un ambiente più protetto ai bagnanti. Le modifiche riguardano soprattutto l’organizzazione delle aree di balneazione e le misure di prevenzione in caso di emergenze.

La Spezia, 7 maggio 2026 – Quali sono le nuove normative della Ordinanza di sicurezza balneare 2026 che dà le linee guida per la prossima stagione estiva sulle spiagge? È questa la domanda che segna l’avvio della stagione estiva all’interno del Circondario Marittimo spezzino, dove da venerdì 24 aprile è entrata in vigore la nuova Ordinanza della Capitaneria di porto. Un aggiornamento significativo che non si limita a sostituire la precedente normativa, ma introduce misure più rigorose e strumenti più moderni per garantire sicurezza, prevenzione e una migliore gestione delle attività balneari. Dall’obbligo di nuovi requisiti per gli...🔗 Leggi su Lanazione.it

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