Eleonora Ducci farà parte di un nuovo gruppo di lavoro sulla scuola, istituito dalla Consulta della Montagna di Anci Toscana. La Consulta ha formato una sezione dedicata a questo settore, senza ulteriori dettagli su altre attività o membri coinvolti. La comunicazione è stata resa nota il 10 luglio 2026.

Arezzo, 10 luglio 2026 – E leonora Ducci si occupera’ di scuola nel gruppo di lavoro della Consulta della montagna di Anci toscana. All’interno della Consulta della Montagna di Anci Toscana è nato un nuovo gruppo di lavoro. Si tratta di un gruppo aperto che contiene diversi ambiti di lavoro ed è teso al miglioramento delle politiche della montagna. A Eleonora Ducci, Sindaca di Talla, è stato affidato il comparto scuola. “Ringrazio L uca Marmo per aver istituito questi gruppi di lavoro. Nello specifico ritengo che questa particolare delega rappresenti anche un bel riconoscimento del percorso fatto in Casentino in dieci anni di impegno come... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Eleonora Ducci si occuperà di scuola nel gruppo di lavoro della Consulta della montagna di Anci toscana

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