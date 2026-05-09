Forum giovani amministratori della Toscana a Firenze l' evento di Regione e Anci

A Firenze si è svolto un incontro tra la Regione Toscana e i giovani amministratori, organizzato dall'Anci. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e giovani amministratori provenienti da diverse località della regione. Durante l'incontro sono stati discussi temi legati alle opportunità e alle sfide che i giovani amministratori devono affrontare nel loro ruolo. La giornata si è concentrata sulla possibilità di rafforzare i rapporti tra istituzioni e nuove generazioni di amministratori pubblici.

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Firenze, 9 maggio 2026 - "Creare uno stretto legame tra Regione e giovani amministratori significa far conoscere meglio e di più le opportunità che riguardano la nostra generazione". Lo ha affermato Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana, che a Firenze ha aperto la seconda edizione del Forum dei giovani amministratori della Toscana, organizzato da Regione Toscana - Giovanisì, in collaborazione con Anci Toscana. Per Dika i giovani amministratori devono "avere più voce nei processi decisionali dei propri Comuni: per questo abbiamo scelto di offrire loro stamani un corso di formazione con il professor Alberto...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Forum giovani amministratori della Toscana, a Firenze l'evento di Regione e Anci ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Formazione e fare rete: la carica degli under 35 al Forum dei giovani amministratori Notizie correlate Anci Campania, Morra: "Il futuro passa dall’impegno dei giovani. Più amministratori in campo”“Sono stati tre giorni straordinari, intensi e ricchi di confronto, a partire dall’evento del 16 aprile fino alla chiusura dell’Assemblea ANCI... Youz 5 Generazione di idee, a Ravenna il forum della Regione dedicato ai giovaniLa partecipazione è gratuita e rivolta ai giovani e alle realtà del territorio che lavorano con e per le nuove generazioni Venerdì 27 febbraio, alle... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Forum Giovani Amministratori Toscana; Forum Giovani amministratori Toscana under 35; Politiche giovanili, al via il percorso di coprogettazione del Comune di Genova con i giovani amministratori; Trasporti, intesa Regione-Trenitalia: ripristinata la sosta dei treni rapidi a Montecatini. Forum giovani amministratori della Toscana, a Firenze l'evento di Regione e AnciEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it La Toscana investe su nuova classe dirigente: 120 giovani amministratori al Forum regionaleTorna, in occasione della Giornata dell’Europa, la seconda edizione del Forum dei Giovani amministratori della Toscana ... gonews.it Alba: consegnati i premi ai vincitori del concorso per il logo del Forum Giovani x.com