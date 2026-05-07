Crisi di Hormuz Tajani | Nasce a Roma una coalizione che si occuperà della sicurezza alimentare e fertilizzanti

Il ministro degli Esteri ha annunciato che a Roma si sta formando una coalizione dedicata alla sicurezza alimentare e ai fertilizzanti. Ha aggiunto che, insieme al ministro della Difesa, sono pronti a riferire in Parlamento sulla situazione della sicurezza internazionale. La notizia arriva in un momento di crisi nella regione di Hormuz, che coinvolge tensioni tra diverse nazioni e ha ripercussioni sui mercati energetici e alimentari.

Nasce la “Coalizione di Roma” per l’accesso ai fertilizzanti e la sicurezza alimentare nel contesto della crisi nello Stretto di Hormuz. L’iniziativa, che vede in campo Paesi europei, africani e del Golfo, è stata lanciata giovedì 7 maggio da Antonio Tajani. Il ministro degli Affarri Esteri ha co-presieduto alla Farnesina, assieme al ministro degli Esteri croato Grlic-Radman in qualità di presidente di turno del gruppo MED9, una riunione ministeriale con circa 40 Paesi e organizzazioni regionali e internazionali collegato da remoto – tra cui il Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) e la Lega Araba – per rafforzare il coordinamento politico sulla sicurezza alimentare e l’accesso dei fertilizzanti dallo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Crisi di Hormuz, Tajani: «Nasce a Roma una coalizione che si occuperà della sicurezza alimentare e fertilizzanti» Notizie correlate “Rischio catastrofe alimentare globale se continua la crisi nello stretto di Hormuz”. L’allarme della Fao che teme effetti simili al post Covid“Una crisi prolungata nello Stretto di Hormuz potrebbe trasformarsi in una catastrofe agroalimentare globale”. L'Iran colpisce una base italiana in Kuwait, distrutto un drone. Tajani: "Non ci faremo intimidire". Trump pronto a "coalizione per Hormuz""L'incertezza sul destino del criminale primo ministro sionista e la possibilità della sua morte o della sua fuga con la famiglia dai territori... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tajani incontra il commissario europeo per la salute Várhelyi: da crisi Hormuz effetti anche su export e trasporto di medicinali; Confindustria, allarme energia: Rischiamo la crisi più grave della storia. Tajani: No all'uscita unilaterale dal Patto di stabilità; Farmaci: incontro Tajani-Va'rhelyi, da crisi Hormuz effetti su export e trasporto; Piano per l’export. Nuova misura SIMEST a sostegno delle imprese esportatrici colpite dalla crisi nello Stretto di Hormuz. Crisi di Hormuz, Tajani: «Nasce a Roma una coalizione che si occuperà della sicurezza alimentare e fertilizzanti»Il ministro degli Affari esteri: «Con Crosetto pronti a riferire in Parlamento sulla sicurezza marittima» ... msn.com Governo, vertice Meloni-Salvini-Tajani: dai rapporti con gli Usa al Medio orienteI rapporti con gli Usa e la crisi causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, ma anche il capitolo nomine con particolare riferimento a Consob e ... iltempo.it Stiamo affrontando la seconda grande crisi energetica in soli quattro anni. Dopo quella causata dalla guerra in Ucraina, oggi il blocco navale nello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico, ha sottratto all’economia globale circa un quinto del petrolio e del gas n - facebook.com facebook Perché il Mediterraneo può essere la risposta alla crisi di Hormuz Resta da comporre il relativo quadro politico che dovrà, gioco forza, intersecarsi con alleanze e visioni di lungo periodo @FDePalo x.com