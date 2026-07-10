Ekipe Orizzonte nella storia! Francesco Postiglione analizza la stagione | Waterpolo Preview

L’Ekipe Orizzonte ha vinto il settimo scudetto consecutivo e il ventiseiesimo nella storia della pallanuoto italiana femminile, superando la SIS Roma in gara 3 della finale playoff. La squadra catanese ha concluso la serie con un risultato di 2-1, confermandosi come una delle principali forze della Serie A1 femminile. La vittoria rappresenta un nuovo traguardo per il club, che continua a mantenere un ruolo dominante nel campionato nazionale.

L’Ekipe Orizzonte continua a scrivere la storia della pallanuoto italiana. La formazione catanese supera la SIS Roma in gara 3 della finale playoff, chiude la serie sul 2-1 e conquista il settimo scudetto consecutivo, il ventiseiesimo della propria storia, confermandosi punto di riferimento della Serie A1 femminile. Nella nuova puntata di Waterpolo Preview analizziamo l’epilogo del campionato insieme a Francesco Postiglione, opinionista di Rai Sport e Waterpolo Channel, che ripercorre i momenti decisivi della finale e traccia un bilancio della stagione appena conclusa. L’analisi si allarga anche alla Serie A1 maschile, con una valutazione sui protagonisti dell’annata, le sorprese del campionato, le squadre che hanno convinto maggiormente e le prospettive della pallanuoto italiana in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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