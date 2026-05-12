Waterpolo Preview | Italia femminile qualificata alla Final Eight cresce il Setterosa di Mirarchi

Nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A1 maschile, le due squadre in testa alla classifica, Pro Recco e AN Brescia, hanno continuato la loro serie di vittorie. Nel settore femminile, la squadra italiana si è qualificata per le Final Eight di waterpolo, mentre il Setterosa guidato da Mirarchi ha mostrato segnali di crescita. La stagione prosegue con partite che definiscono le posizioni in classifica e le fasi finali del torneo.

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Nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A1 maschile prosegue la corsa delle capoliste Pro Recco e AN Brescia. La Rari Nantes Savona supera il Circolo Nautico Posillipo nello scontro diretto tra terza e quarta forza del campionato. In zona salvezza successo pesantissimo per il Circolo Canottieri Ortigia, mentre il Telimar Palermo cade contro la già retrocessa Rari Nantes Florentia. Spazio poi alla Nazionale femminile: l’Italia chiude al quarto posto la Division I di World Cup e conquista il pass per la Final Eight di Sydney, in programma alla fine di luglio. La formazione allenata da Maurizio Mirarchi, pur con qualche difficoltà emersa nelle ultime uscite, lascia intravedere segnali incoraggianti su cui costruire il nuovo ciclo del Setterosa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Waterpolo Preview: Italia femminile qualificata alla Final Eight, cresce il Setterosa di Mirarchi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Waterpolo Preview: Napoli ospita la Final Six di Coppa Italia femminile Waterpolo Preview – De Akker a caccia della storia ad Atene debutta il SetterosaIl campionato di Serie A1 maschile osserva un fine settimana di pausa dopo i verdetti della ventitreesima giornata, in attesa di tornare in vasca con... Si parla di: Sport in tv oggi (mercoledì 6 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv 5 maggio: Setterosa contro l’Olanda, Arsenal-Atletico in Champions e Sportface su Prime Video. Waterpolo Preview: Italia femminile qualificata alla Final Eight, cresce il Setterosa di MirarchiNella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A1 maschile prosegue la corsa delle capoliste Pro Recco e AN Brescia. La Rari Nantes Savona supera ... oasport.it