Il campionato di Serie A1 maschile si ferma questo fine settimana dopo la conclusione della ventitreesima giornata. La pausa arriva prima del ritorno in vasca con un nuovo turno del girone di ritorno. Nel frattempo, si avvicina il debutto del Setterosa ai giochi olimpici di Atene, mentre il waterpolo femminile si prepara ad affrontare le prossime sfide. La stagione prosegue con attenzione rivolta alle prossime tappe.

Il campionato di Serie A1 maschile osserva un fine settimana di pausa dopo i verdetti della ventitreesima giornata, in attesa di tornare in vasca con un nuovo turno del girone di ritorno. Non si ferma però la De Akker Bologna, attesa da un appuntamento storico: la Final Eight di Conference Cup in programma ad Atene. La formazione bolognese scenderà in vasca tra sabato e domenica con l’obiettivo di continuare a scrivere una pagina importante della propria stagione europea. A presentare il momento dei felsinei è Eduardo Campopiano, attaccante mancino della squadra allenata da Federico Mistrangelo, che analizza il percorso europeo e introduce la difficile semifinale contro il Panionios.🔗 Leggi su Oasport.it

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Waterpolo Preview - De Akker a caccia della storia ad Atene debutta il Setterosa

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