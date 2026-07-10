La trattativa tra l’Atalanta e lo United per il trasferimento di Ederson si è interrotta dopo le visite mediche. Il centrocampista non ha superato gli esami e resta in squadra. L’Atalanta avrebbe perso circa 50 milioni di euro preventivati dall’affare, che ora non si realizzerà. La società nerazzurra continuerà a contare sul giocatore in vista delle prossime partite.

La trattativa per il passaggio di Ederson allo United è saltata. Clamorosamente il centrocampista dell’Atalanta per ora resta a Bergamo e il club nerazzurro perde i 50 milioni di euro preventivati dall'affare. In questi giorni, di ritorno dal Mondiale in cui era impegnato col Brasile, Ederson, 27 anni, stava svolgendo la seconda parte di visite mediche a Manchester. Terminati i controlli, lo United ha deciso: la trattativa non si concluderà, la società inglese ci ha ripensato e l’affare salterà nonostante l’accordo già raggiunto. Ederson aveva già fatto una parte di visite mediche prima del Mondiale, quando è stato poi convocato dal ct Ancelotti nel Brasile, ma alla fine di questa seconda trance di visite mediche extra è arrivata la fumata nera a sorpresa. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Bergamo.corriere.it - Ederson, trattativa saltata tra Atalanta e United: il giocatore non supera le visite mediche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ederson - Welcome Manchester United - Full Season Show - 2026

Notizie e thread social correlati

Ederson, siamo ai dettagli: visite mediche in Inghilterra e firma con il Manchester United sempre più vicinaEderson sta completando le visite mediche in Inghilterra, con il trasferimento al Manchester United che sembra imminente.

Atalanta, Ederson tenuto in panchina contro la Fiorentina: il giocatore è vicino al Manchester UnitedIl centrocampista brasiliano di 27 anni non è sceso in campo nella partita contro la Fiorentina, rimanendo in panchina per motivi precauzionali.

Si parla di: Brasile: Wesley ko, salta il Mondiale. Ancelotti chiama Ederson al suo posto.

Ederson, trattativa saltata tra Atalanta e United: il giocatore non supera le visite medicheIl centrocampista brasiliano, impegnato ai Mondiali, per ora resta a Bergamo. E i Percassi ci rimettono 50 milioni di euro ... bergamo.corriere.it

Atalanta, Ederson torna tra i convocati. Il brasiliano recupera per l'InterBuone notizie per Palladino: il brasiliano sarà arruolabile dopo un mese ai box. L'ultima volta aveva giocato in Champions con il Dortmund Palladino può sorridere. Con l’Inter a centrocampo sarà una ... gazzetta.it