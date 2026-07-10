La trattativa tra l’Atalanta e il Manchester United per il trasferimento di Ederson si è interrotta dopo che il giocatore non ha superato le visite mediche. L’affare, valutato circa 50 milioni di euro, non si è concretizzato.

La trattativa per il passaggio di Ederson al Manchester United è saltata. Clamorosamente il centrocampista dell’Atalanta non supera le visite mediche e fa sfumare un affare da 50 milioni di euro. In questi giorni, di ritorno dal Mondiale in cui era impegnato col Brasile, Ederson, 27 anni, stava svolgendo la seconda parte di visite mediche a Manchester. Terminati i controlli, lo United ha deciso: la trattativa non si concluderà, la società inglese ci ha ripensato e l’affare salterà nonostante l’accordo già raggiunto. Ederson aveva già fatto una parte di visite mediche prima del Mondiale, quando è stato poi convocato dal ct Ancelotti nel Brasile, ma alla fine di questa seconda trance di visite mediche extra è arrivata la fumata nera a sorpresa. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Ederson, trattativa saltata tra Atalanta e United: a sorpresa, il giocatore non supera le visite mediche

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