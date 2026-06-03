Manchester United | via Ederson dall’Atalanta per 45 milioni

Il Manchester United ha acquistato il portiere Ederson dall’Atalanta per 45 milioni di euro. L’Atletico Madrid aveva inizialmente mostrato interesse, ma alla fine non ha partecipato alla trattativa. L’Atalanta ha incassato la cifra stabilita nell’accordo di trasferimento. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali clausole o bonus collegati alla vendita.

Perché l'Atletico Madrid ha perso la corsa contro il Manchester United? Quanto ha guadagnato l'Atalanta con questa operazione di mercato? Come influenzerà l'arrivo del brasiliano il centrocampo dei Red Devils? Quali fattori hanno abbassato il valore finale della cessione??? In Breve Accordo prevede 40,5 milioni subito e 4,5 milioni di bonus legati a obiettivi. Atalanta raddoppia l'investimento di 22,9 milioni effettuato nel 2022 con la Salernitana. Atletico M . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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