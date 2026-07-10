Economia del mare Fiumicino punta a diventare hub della nautica

Fiumicino, 10 luglio 2026 – Fiumicino non è soltanto la porta aeroportuale della Capitale. La crescita della popolazione, la posizione tra Roma e il Tirreno e l’evoluzione del porto possono trasformare il territorio in uno dei principali poli della nautica e della portualità del Lazio. È il quadro delineato dal rapporto Valorizzazione e sviluppo del comparto nautico e portuale nel Lazio – Primo studio strategico e mappatura, pubblicato nel maggio 2026 – realizzato da OsserMare e Navigo con il contributo di Informare, Camera di commercio Frosinone Latina, Assonautica Italiana e Blue Forum Italia Network. Lo studio colloca Fiumicino tra i tre nodi portuali strategici della regione, insieme a Civitavecchia e Gaeta. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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