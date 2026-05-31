Gaming | l’Italia punta a diventare un hub europeo per il videogioco

Notizia in breve

L’Italia sta cercando di affermarsi come punto di riferimento in Europa nel settore dei videogiochi. Sono stati aumentati gli aiuti pubblici destinati a un museo dedicato al videogioco, con un incremento di tre volte rispetto al passato. La domanda principale riguarda come il Paese possa prevenire il fallimento tecnico di un progetto chiamato Gioventù Ribelle. Questi interventi si inseriscono in un quadro di iniziative volte a sostenere lo sviluppo e la promozione del settore videoludico nel paese.