Bordighera punta al Blue District | il nuovo volto del mare e della nautica

A Bordighera si lavora a un nuovo progetto chiamato Blue District, che coinvolge il lungomare e le attività nautiche della zona. La presentazione è stata fatta da Marzia Baldassarre e coinvolge anche le vicine città di Ospedetti e Ventimiglia. Il progetto prevede un'integrazione tra sport, nautica e tutela ambientale, con l’obiettivo di creare un nuovo volto per il mare e le attività legate alla nautica nel territorio.

? Cosa sapere Marzia Baldassarre presenta il progetto Blue District per il litorale di Bordighera.. Il piano integra sport, nautica e tutela ambientale con Ospedaletti e Ventimiglia.. Marzia Baldassarre, alla guida della lista civica Bordighera Domani, ha presentato il progetto Blue District per trasformare il litorale di Bordighera in un polo nautico integrato che coordini ambiente, sport, turismo e servizi marittimi. La proposta elettorale mira a superare la frammentazione delle attuali iniziative locali, creando una regia comune capace di dare valore alle risorse marine del territorio. Secondo quanto esposto dalla candidata sindaco, il mare rappresenta un patrimonio fondamentale per la città, ma finora le attività si sono sviluppate senza un disegno organico e unitario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bordighera punta al Blue District: il nuovo volto del mare e della nautica Notizie correlate Tigullio Design District 2026: mostre, incontri, workshop e laboratori dedicati al design della nauticaDal 18 al 26 aprile 2026 l’Associazione Culturale Liguria Design organizza e promuove il “Tigullio Design District – TDD”, primo evento... “I custodi dell’Acqua. Un viaggio tra storia e sostenibilità” in mostra al Genova Blue DistrictSarà visitabile a partire da lunedì 27 aprile, presso il Genova Blue District (via del Molo 65), la mostra “I custodi dell’Acqua.