Ecco Scelte Future | un programma per sostenere il futuro educativo dei più giovani

Notizia in breve

Un nuovo programma chiamato “Scelte Future” è stato annunciato da tre enti: Intesa Sanpaolo, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Ufficio Pio. Si tratta di un intervento di lungo termine che combina l’accesso alla formazione superiore, il risparmio incentivato e l’educazione finanziaria. L’obiettivo è sostenere il percorso educativo di bambini provenienti anche da famiglie con difficoltà economiche.