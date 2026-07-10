Ecco Scelte Future | un programma per sostenere il futuro educativo dei più giovani
Un nuovo programma chiamato “Scelte Future” è stato annunciato da tre enti: Intesa Sanpaolo, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Ufficio Pio. Si tratta di un intervento di lungo termine che combina l’accesso alla formazione superiore, il risparmio incentivato e l’educazione finanziaria. L’obiettivo è sostenere il percorso educativo di bambini provenienti anche da famiglie con difficoltà economiche.
Intesa Sanpaolo, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Ufficio Pio lanciano “ Scelte Future ”, un programma di lungo termine che integra accesso alla formazione superiore, risparmio incentivato ed educazione finanziaria per sostenere il percorso educativo di bambine e bambini, anche nelle famiglie più fragili. L’iniziativa, rivolta inizialmente a 2.000 bambini piemontesi tra 0 e 6 anni appartenenti a famiglie con ISEE fino a €15.000, consentirà in particolare di costruire gradualmente un capitale dedicato alla loro formazione superiore. Il programma può contare su una dotazione iniziale di €10 milioni, di cui €5 milioni stanziati da Fondazione Compagnia di San Paolo e €5 milioni da Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Tpi.it
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