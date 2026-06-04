padova con programma memo scuola galileiana di studi superiori accompagna scelte dei giovani

In Italia, il contesto economico, sociale e territoriale influisce ancora molto sulle opportunità educative e sull'accesso all'università.

Padova, 4 giu. - (Adnkronos) - In Italia il contesto economico, sociale e territoriale continua a incidere in modo significativo sulle opportunità educative e sull'accesso all'università. Lo evidenziano i dati dell'University Report 2025: la quota di giovani tra i 25 e i 34 anni con istruzione terziaria si attesta al 29,4%; l'abbandono scolastico resta superiore alla media europea (11,5% contro 9,5%) e la disoccupazione giovanile raggiunge il 20,3%, con una percentuale di Neet oltre il 15% e punte del 27,2% nel Mezzogiorno. Sempre In Italia, secondo l'ultimo rapporto Education at a Glance 2025 dell'Ocse, solo il 15% dei figli di genitori senza diploma arriva all'Università. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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