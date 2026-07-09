Un nuovo programma, ‘Scelte Future’, è stato annunciato con un investimento di 10 milioni di euro. L’obiettivo è offrire ai giovani formazione superiore, educazione finanziaria e strumenti di risparmio. La collaborazione coinvolge una fondazione di San Paolo, una banca e un’altra fondazione, tutte impegnate a promuovere l’accesso ai percorsi di studio e a migliorare le conoscenze finanziarie dei giovani.

Nasce ‘Scelte future’, il nuovo programma che unisce accesso alla formazione superiore, risparmio ed educazione finanziaria dei giovani. A realizzarlo congiuntamente sono Fondazione Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo e Fondazione Ufficio Pio. ‘Scelte future’ è un programma di lungo termine che per la prima volta in Italia, partendo da bambini più piccoli, integra accesso alla formazione superiore, risparmio incentivato, educazione finanziaria, in un unico dispositivo rivolto alle famiglie, anche quelle a basso reddito. Il programma è stato presentato a Torino al Collegio Carlo Alberto dal ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, da Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, da Davide Porporato, Presidente della Fondazione Ufficio Pio, e da Alberto Anfossi, Segretario Generale Fondazione Compagnia di San Paolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Intesa Sp: nasce ‘Scelte Future', programma da 10 mln per formazione giovani con Compagnia San Paolo e Ufficio Pio

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