Ecco i 63 ’supermaturi’ Cerimonia per le borse di studio

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri mattina si è svolta una cerimonia per consegnare 63 borse di studio a studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti all'esame di maturità. L'evento ha celebrato i “supermaturi” di Lugo, riconoscendo il loro merito. L'iniziativa è stata promossa dall'istituto di credito locale, in collaborazione con una fondazione e l’ufficio scolastico della provincia. La cerimonia ha avuto luogo in una sala pubblica della città.

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Un riconoscimento al merito apre il futuro post-diploma dei migliori studenti lughesi. Ieri mattina si è svolta la cerimonia del bando ‘100100 Valore ai giovani’, promosso da ‘La Bcc ravennate, forlivese e imolese’ con la Fondazione Dalle Fabbriche Multifor e l’Ufficio scolastico di Ravenna. Protagonisti sono stati 63 ragazzi delle superiori di Lugo che hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità: 42 del Liceo e 21 del Polo tecnico professionale. Gli studenti hanno ripercorso gli anni di studio e illustrato i progetti futuri tra università e l’inserimento nel mondo del lavoro. Emanuela Bacchilega, vice presidente della Bcc e presidente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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