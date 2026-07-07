borse di studio bracco imaging la cerimonia a palazzo marino

Notizia in breve

Durante l’ultima edizione delle borse di studio Bracco Imaging, organizzata nell’ambito del progetto “Diventerò” di Fondazione Bracco, sono state consegnate le borse ai giovani beneficiari. La cerimonia si è svolta a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. La premiazione ha visto la partecipazione di studenti e rappresentanti dell’ente organizzatore. Le borse di studio sono state assegnate a studenti selezionati attraverso un bando pubblico.