Borse di studio Bracco Imaging La cerimonia a Palazzo Marino
Durante l’ultima edizione delle borse di studio Bracco Imaging, organizzata nell’ambito del progetto “Diventerò” di Fondazione Bracco, sono state consegnate le borse ai giovani beneficiari. La cerimonia si è svolta a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. La premiazione ha visto la partecipazione di studenti e rappresentanti dell’ente organizzatore. Le borse di studio sono state assegnate a studenti selezionati attraverso un bando pubblico.
Ragazzi protagoniste all’ultima edizione delle borse di studio Bracco Imaging, all’interno del più ampio progetto “ Diventerò ” di Fondazione Bracco. Le borse di studio sono state consegnate nel corso della cerimonia che si è svolta a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. I premi economici sono stati assegnati per la carriera universitaria agli studenti residenti nelle città attorno allo stabilimento Bracco Imaging di Ceriano. Quattro borse di studio sono andate a studentesse di Cogliate: Clarissa Giulia Rigaldo (Design di interni), Gaia Carfora (Grafica), Rebecca Verlingeri (Ingegneria energetica) ed Ester Martina Rigamonti (Ingegneria meccanica). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Il talento merita di essere sostenuto. Anche quest'anno tornano le Borse di Studio Bracco del progetto Diventerò, un'importante opportunità dedicata agli studenti universitari del nostro territorio che si distinguono per impegno, merito e risultati nel proprio facebook
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