Rotary borse di studio per i figli dei caduti delle Forze dell’Ordine | la cerimonia al Maschio Angioino

Si è svolta al Maschio Angioino una cerimonia per consegnare borse di studio ai figli delle persone delle Forze dell’Ordine decedute prematuramente. Questi individui vengono chiamati “eroi del quotidiano” e sono uomini e donne che hanno perso la vita in circostanze non legate a situazioni di servizio. L’evento ha riunito rappresentanti dell’associazione Rotary e familiari delle vittime.

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