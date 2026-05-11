Rotary borse di studio per i figli dei caduti delle Forze dell’Ordine | la cerimonia al Maschio Angioino
Si è svolta al Maschio Angioino una cerimonia per consegnare borse di studio ai figli delle persone delle Forze dell’Ordine decedute prematuramente. Questi individui vengono chiamati “eroi del quotidiano” e sono uomini e donne che hanno perso la vita in circostanze non legate a situazioni di servizio. L’evento ha riunito rappresentanti dell’associazione Rotary e familiari delle vittime.
Lorenzo Mariani ad e dg di Leonardo. Gian Piero Cutillo condirettore generale Gli abiti vuoti di Claudia Piscitelli al Museo della Moda di Napoli: fino a settembre la mostra a sostegno dell’Ong Cria Li chiamano “eroi del quotidiano”: uomini e donne delle Forze dell’Ordine che ci hanno lasciato troppo presto, caduti in servizio ma non per causa di servizio. Alle loro famiglie, e soprattutto ai loro figli, è dedicata l’ottava edizione di “Rotary per le Forze dell’Ordine“, iniziativa nata nel 2018 da un’idea dei past president Alfredo Ruosi e Laura Giordano per sostenere il percorso formativo e professionale degli orfani di coloro che hanno “sacrificato la vita per la sicurezza della collettività”.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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