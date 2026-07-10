Il Sanpaimola ha deciso di cambiare allenatore prima dell'inizio del campionato di Eccellenza, rinunciando alla scelta iniziale di affidarsi a Gianluigi Bamonte. Dopo averlo annunciato come nuovo tecnico, l club ha comunicato che Bamonte non sarà più alla guida della squadra. La decisione arriva a pochi giorni dall'inizio della stagione e non sono stati forniti dettagli sui motivi del cambio. Toccherà ora a Candeloro assumere il ruolo di allenatore.

Dietrofront. Per la panchina del suo 10° campionato consecutivo di Eccellenza, il Sanpaimola aveva scelto Gianluigi Bamonte, che nelle ultime 4 stagioni aveva guidato il Massalombarda, prima da vice poi da ‘titolare’. Lo scorso 26 maggio il club di San Patrizio aveva annunciato l’accordo, ma poi il tecnico salernitano che, da giocatore, ha collezionato 322 presenze dalla serie D alla serie B in quasi tutti club della Romagna, ha deciso di risolvere l’accordo per seguire, da vice, Nicola Campedelli sulla panchina del Forlì in serie C. Il Sanpaimola pare dunque aver virato su Luigi Candeloro, nelle ultime 2 stagioni protagonista alla Comacchiese, con tanto di promozione in Eccellenza e di salvezza nel campionato appena concluso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza. Sanpaimola, Bamonte ci ripensa. Tocca a Candeloro

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