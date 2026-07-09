Niente albero finto | perché il Comune ci ripensa

Il Comune ha deciso di rimuovere l’albero finto installato in Piazza dei Cinquecento, al posto di un albero bioclimatico previsto in precedenza. L’intervento era stato pensato come soluzione contro il surriscaldamento dell’area, che durante l’estate può superare i 50 gradi. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul motivo del cambio di progetto.

L'albero bioclimatico di Piazza dei Cinquecento è stato una stella cometa. Doveva essere la risposta tecnologica al caldo asfissiante dello spiazzo cementato sede della stazione Termini di Roma, il cui suolo nelle giornate estive può toccare oltrepassare anche la soglia dei 50 gradi. Invece, dopo una valutazione durata l'intera giornata del 9 luglio, il Campidoglio starebbe pensando di non installarlo e non avallare quindi la proposta. L'amministrazione del sindaco Gualtieri, nelle scorse settimane, si era mostrata convinta della bontà dell'iniziativa. L'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi aveva spiegato che il Comune ne aveva "accompagnato la sua realizzazione", incontrando Grandi Stazioni "per la sua collocazione all'interno del masterplan di riqualificazione di piazzale dei Cinquecento". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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