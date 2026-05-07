Calciomercato Napoli futuro Noa Lang | il Galatasaray ci ripensa

Il calciomercato del Napoli si concentra sul futuro di Noa Lang, con il club turco che sembra aver rivalutato l'interesse nei suoi confronti. Mentre la squadra si avvicina alla qualificazione in Champions League, si cominciano a esplorare le possibilità di mercato per la prossima stagione. La situazione di Lang si inserisce in un quadro più ampio di discussioni tra le parti coinvolte, senza ancora conferme ufficiali.

Il Napoli, ormai ad un passo dalla qualificazione in Champions League, può già iniziare a programmare la stagione futura. Tra i giocatori destinati a rientrare c’è anche Noa Lang, la cui esperienza in Turchia potrebbe essere già arrivata al termine. Il Galatasaray non riscatterà Lang. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club turco non vorrebbe procedere all’acquisto definitivo di Noa Lang, che potrebbe fare ritorno a Napoli dopo pochi mesi. Queste le parole del giornalista, pubblicate nel suo canale di Whatsapp: “Il riscatto di Noa Lang è a fortissimo rischio, il Galatasaray ha ormai deciso di far rientrare l’esterno al Napoli e non procedere col titolo definitivo.🔗 Leggi su Serieagoal.it

Notizie correlate

Leggi anche: Noa Lang, futuro al Napoli: il Galatasaray non lo riscatterà

Leggi anche: Noa Lang torna al Napoli: Galatasaray dice no

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Noa Lang può tornare e rimanere a Napoli? L'olandese può avere una nuova opportunità (ma ad una condizione); Calciomercato Napoli, il Galatasaray ha deciso il futuro di Lang; Calciomercato Napoli News | Anguissa può partire, soluzioni pronte per Lucca e Lang (28 aprile 2026); Futuro Lang, Romano annuncia: Il Galatasaray non lo riscatterà. I dettagli.

Noa Lang, futuro al Napoli: il Galatasaray non lo riscatteràSecondo Fabrizio Romano il club turco non eserciterà l’opzione da 30 milioni. L’esterno olandese rientrerà dal prestito, ma il suo futuro resta aperto: molto dipenderà anche da chi allenerà il Napoli ... napolitoday.it

Lang torna al Napoli! Romano: Il futuro dipende dalla scelta dell'allenatoreNoa Lang non sarà riscattato dal Galatasaray e di conseguenza tornerà al Napoli nel corso della prossima estate. Ma cosa ne sarà del suo futuro? tuttonapoli.net

Calciomercato #Napoli, Gazzetta: "#Gila primo obiettivo per la difesa" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Calciomercato-Napoli--Gazzetta---Gila-primo-obiettivo-per-la-difesa--147734.aspx #Calciomercato - facebook.com facebook

Calciomercato Napoli, si ripartirà da due intuizioni del ds Manna x.com