Ebola Unicef | rischio crisi umanitaria senza precedenti

Nella Repubblica Democratica del Congo, l’epidemia di Ebola si sta espandendo rapidamente. L’UNICEF ha avvertito che senza interventi urgenti potrebbe scoppiare una crisi umanitaria senza precedenti. La diffusione del virus coinvolge diverse aree e i servizi di assistenza sono sotto pressione crescente. Le autorità sanitarie stanno cercando di contenere il contagio, mentre le organizzazioni internazionali monitorano la situazione.

Milano, 10 lug. (askanews) - Nella Repubblica Democratica del Congo l'epidemia di Ebola continua ad allargarsi, mentre l'UNICEF ha lanciato l'allarme sul rischio di una crisi umanitaria senza precedenti. Il direttore regionale per l'Africa occidentale e centrale, Gilles Fagninou, ha invitato a rafforzare la risposta al virus senza trascurare gli altri servizi sanitari essenziali: "È chiaro che non abbiamo mai avuto un'epidemia con questo tipo di andamento. Il virus si evolve e si diffonde molto rapidamente", ha detto. "Dobbiamo intensificare i nostri sforzi di risposta, ma allo stesso tempo dobbiamo lavorare su tutte... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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