Confindustria ha espresso preoccupazione per un possibile rischio di crisi energetica senza precedenti, evidenziando l’impatto immediato della guerra sulla crescita economica. Secondo le stime, anche se il conflitto si concludesse oggi, l’economia potrebbe subire una perdita tra lo 0,1 e lo 0,3 per cento di crescita. La situazione attuale si riflette su vari settori industriali, con effetti diretti sulla produzione e sui costi energetici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Impatto immediato della guerra sulla crescita. Secondo le stime, se il conflitto terminasse oggi, l’effetto sull’economia si tradurrebbe in una perdita compresa tra lo 0,1 e lo 0,3% di crescita. Un impatto contenuto ma comunque significativo, che evidenzia la fragilità dell’attuale contesto economico. Scenario critico in caso di conflitto prolungato. La situazione cambierebbe drasticamente con il protrarsi della guerra. Un’estensione del conflitto fino alla fine dell’anno potrebbe portare alla più grave crisi energetica mai registrata, con conseguenze potenzialmente sistemiche sull’intera economia. L’energia resta il punto debole dell’Italia.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rischio crisi energetica senza precedenti: l’allarme di Confindustria

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