Stretto Hormuz Onu | Rischio carestia e crisi umanitaria

Le Nazioni Unite hanno avvertito che il blocco dei fertilizzanti nello Stretto di Hormuz potrebbe portare a una crisi umanitaria e a un aumento del rischio di carestia. La situazione riguarda un'area strategica per il trasporto di materie prime e prodotti chimici, e la sospensione delle consegne ha già avuto ripercussioni sui mercati globali. L'attenzione internazionale si concentra ora sulle possibili conseguenze di questa interruzione.

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Un documento raccoglie le principali statistiche sul trasporto marittimo, la logistica e la portualità nazionale e internazionale La guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran va avanti da oltre 70 giorni. Il persistente blocco di fertilizzanti nello Stretto di Hormuz rischia di causare entro “qualche settimana” una “grave crisi umanitaria”: è l’avvertimento lanciato da Jorge Moreira da Silva, a capo del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite incaricato di sbloccare il passaggio di fertilizzanti nello stretto di Hormuz. “Abbiamo qualche settimana per scongiurare ciò che sarà probabilmente una grave crisi umanitaria. Potremmo assistere aduna crisi che sprofonda altri 45 milioni di persone nella fame”, avverte Moreira da Silva, in un’intervista all’Afp.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Finalmente si muove l'Onu, task force per Hormuz. Si rischia la carestia globaleLe Nazioni Unite hanno annunciato la creazione di una task force con l'obiettivo di garantire la continuità dei traffici commerciali nello Stretto di... Stretto di Hormuz, farmaci a rischio con la crisi: si teme per paracetamolo, antibiotici e antidiabeticiGuerra e blocco dello Stretto di Hormuz: farmaci a rischio Cattani: "Europa perde terreno" Il ministro Urso: "Dipendiamo troppo dagli altri attori"... Argomenti più discussi: Stretto Hormuz, Onu: Rischio carestia e crisi umanitaria. Assoporti: Passaggi in calo dell'89%; Guerra Iran, ecco come la crisi di Hormuz minaccia la sicurezza alimentare globale; Hormuz, il Consiglio di Sicurezza si divide mentre cresce il rischio di escalation; Stretto di Hormuz, gli USA spingono per una risoluzione ONU contro pedaggi e mine iraniane. Meloni e Crosetto aprono all’intervento italiano nella missione per lo stretto di Hormuz anche senza il via libera dall’ONU reddit Scambio di colpi a Hormuz Trump non depone il suo linguaggio da bullo e mostra i muscoli: posso spazzarli via @viviana_mazza, @Corriere x.com Stretto di Hormuz: tra shock geopolitico e instabilità, quali sono i settori più a rischio in ItaliaLo shock geopolitico impatta energia, logistica e manifattura. Il rischio si concentra nelle PMI, il 77-87% delle imprese esposte, amplificando il rischio di insolvenza e credito. money.it