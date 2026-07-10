Nuovo impegno del team Ebimotors nella stagione inaugurale della GT4 Italy Series, il nuovo campionato tricolore firmato ACI Sport in collaborazione con SRO Motorsports Group. Al via della prova del Mugello del 24-26 luglio il duo formato da Paolo Gnemmi e da Mattia Happacher. Gnemmi è già volto noto del team di Enrico Borghi, con il quale corre da anni (CIGT e Porsche Carrera Cup) e con cui ha partecipato nella prova di Monza dell’europeo GT4 a maggio 2026. Happacher è stato portato in pista tramite i Driving Emotion Days, con buoni riscontri cronometrici. Il Team e la Vettura. Ebimotors schiera, in collaborazione con Centri Porsche Ticino, la collaudata Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport, una delle vetture di riferimento della categoria GT4, spinta dal motore 6 cilindri flat-six da 4. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Ebimotors entra nell’Italiano GT4 con il duo Gnemmi-Happacher

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