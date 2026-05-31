GT4 Europe | Ebimotors con quasi due podi a Monza

Notizia in breve

Nella gara di Monza del GT4 Europe, Ebimotors ha ottenuto quasi due podi. Il team ha schierato un duo composto da due piloti che hanno partecipato alla competizione. La prova si è svolta sul circuito di Monza, uno dei più noti nel campionato internazionale GT4. Durante il fine settimana, i piloti hanno raggiunto risultati positivi, con prestazioni che hanno contribuito a consolidare la presenza del team nella serie. La corsa ha visto diversi momenti di competizione tra le vetture in gara.