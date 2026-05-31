GT4 Europe | Ebimotors con quasi due podi a Monza
Nella gara di Monza del GT4 Europe, Ebimotors ha ottenuto quasi due podi. Il team ha schierato un duo composto da due piloti che hanno partecipato alla competizione. La prova si è svolta sul circuito di Monza, uno dei più noti nel campionato internazionale GT4. Durante il fine settimana, i piloti hanno raggiunto risultati positivi, con prestazioni che hanno contribuito a consolidare la presenza del team nella serie. La corsa ha visto diversi momenti di competizione tra le vetture in gara.
Fine settimana positivo quello di Ebimotors nella prova di Monza del Campionato GT4 Europe. Il duo formato da Paolo Gnemmi e da Riccardo Pera si è cimentato in uno dei campionati più spettacolari ed avvincenti sul panorama internazionale, con ottimi risultati. I due sono stati protagonisti di due belle prove, sulla velocissima Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport numero 151, in collaborazione con Centri Porsche Ticino. La classifica a loro destinata era la PRO-AM. Nelle due gare di Monza, di 60 minuti ciascuna, sono scese in pista oltre 50 auto. Inoltre il caldo, soprattutto la domenica con asfalto a quasi 60 gradi, ha rappresentato un’incognita non secondaria. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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