EasyJet buona la quinta | accettata in linea di principio l’ultima offerta di Castlelake
EasyJet ha accettato “in linea di principio” l’ultima proposta di Castlelake, il fondo statunitense. Dopo quattro rifiuti, la compagnia aerea europea ha dato il via libera all’offerta. Nel comunicato ufficiale si legge che il supporto sarà rivolto alla crescita e alla modernizzazione della flotta. La decisione arriva a seguito di un lungo confronto tra le parti.
La seconda compagnia aerea d’Europa ha detto sì al fondo statunitense dopo quattro rifiuti. “Sosterremo la crescita e la modernizzazione della flotta”, si legge nel comunicato. Deadline il 3 agosto. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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