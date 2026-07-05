EasyJet buona la quinta | accettata in linea di principio l’ultima offerta di Castlelake

Notizia in breve

EasyJet ha accettato “in linea di principio” l’ultima proposta di Castlelake, il fondo statunitense. Dopo quattro rifiuti, la compagnia aerea europea ha dato il via libera all’offerta. Nel comunicato ufficiale si legge che il supporto sarà rivolto alla crescita e alla modernizzazione della flotta. La decisione arriva a seguito di un lungo confronto tra le parti.