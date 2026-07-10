Il cioccolato può causare aumento di peso, brufoli e agitazione, secondo alcune credenze popolari. Tuttavia, studi scientifici indicano che il consumo moderato quotidiano può avere effetti positivi su corpo e mente. La percezione di effetti negativi spesso deriva da un'assunzione eccessiva o da sensibilità individuali. Non ci sono prove definitive che il cioccolato, consumato con moderazione, provochi problemi di salute o alterazioni dell’umore.

I l cioccolato è uno degli alimenti più amati, apprezzati che più ingolosiscono i palati di tutto il mondo. Attorno a questo alimento tante verità ma anche tanti falsi miti e, soprattutto, molti studi scientifici che provano come il suo consumo moderato quotidiano aiuta moltissimo corpo e mente. Il cioccolato fondente è l’elisir di giovinezza? Lo studio sulla molecola che “inganna” il tempo X Leggi anche › Giornata mondiale del cioccolato: perché gustarlo anche in estate senza esagerare Cioccolato, l’alimento più goloso di sempre. Quello che “fa meglio” ed è consigliato anche da dietologi e nutrizionisti è la variante fondente, dal 70% in su. Tra i più golosi c’è quello al latte e tra i più amati, sopratutto dai bimbi, quello bianco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È vero che il cioccolato fa ingrassare, venire i brufoli e agitazione? Ecco le risposte dell'esperta

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Cioccolato e pancia in menopausa: il vero errore che ti fa ingrassare

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