Secondo la nutrizionista Elisabetta Bernardi, la pasta non contribuisce all'aumento di peso. In un articolo recente, ha spiegato quali sono i reali effetti di questo alimento sulla salute e sul peso corporeo. La professionista ha chiarito che, consumata nelle giuste quantità, la pasta può essere inclusa in una dieta equilibrata senza rischi di ingrassare. La sua analisi si concentra sui benefici di un’alimentazione varia e sulle caratteristiche nutrizionali di questo alimento.

Considerata da molti il cibo dal quale fuggire il più lontano possibile, onde evitare di prendere peso in un battibaleno, è in realtà un pilastro della dieta mediterranea e non dovrebbe mai mancare in un regime alimentare sano, nemmeno ipocalorico. A ribadirlo con forza è Elisabetta Bernardi, nutrizionista dell’Università di Bari e divulgatrice scientifica, che abbiamo avvicinato nel corso di un incontro svoltosi a Parma, all’interno del Barilla Innovation & Technology Experience, una struttura all’avanguardia di quasi 14mila metri quadri dove la pasta diventa territorio di esplorazione e ricerca. «Quando una determinata affermazione viene diffusa molto finisce per essere percepita come vera e questo è quello che è successo con la frase "la pasta fa ingrassare”. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Diciamolo ancora una volta: la pasta non fa ingrassare. Ecco perché invece non dovremmo privarcene

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