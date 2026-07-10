Durante il torneo di Wimbledon, il Royal Box era poco affollato, con alcuni posti vuoti visibili durante un match di lunedì 6 luglio. L’immagine di un noto campione seduto da solo ha attirato l’attenzione degli organizzatori, che si sono resi conto di un calo di presenze rispetto alle stagioni passate. La scena ha evidenziato un cambiamento nel numero di invitati e nel pubblico presente nell’area più esclusiva del torneo.

L ’immagine del supercampione Roger Federer, seduto da solo nel Royal Box di Wimbledon durante un match di lunedì 6 luglio, ha fatto capire ai responsabili degli inviti più esclusivi al celebre torneo di tennis che qualcosa sta cambiando. Quelli che, fino a poco tempo fa, erano biglietti (appena 74) ricercatissimi dai vip britannici e internazionali, ora sembrano non essere più così desiderabili. Kate Middleton tra gli steward di Wimbledon: consegna lei i biglietti ai tifosi X Leggi anche › Kate Middleton a Wimbledon: il fascino della coda alta casual chic Il Royal Box di Wimbledon è sempre più vuoto. Istituito nel lontanissimo 1922 e... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È uno dei biglietti più ricercati della stagione sportiva internazionale, ma quest’anno i posti vuoti nell’esclusivo Royal Box preoccupano gli organizzatori

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