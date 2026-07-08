Nell’estate 2026 le trecce si affermano come uno degli elementi di stile più diffusi, apparendo sui red carpet, alle sfilate e durante i press tour più importanti. Le acconciature, realizzate in molteplici varianti, abbandonano il loro ruolo pratico per diventare un dettaglio di eleganza. Questa tendenza si nota nelle occasioni formali e nelle occasioni di moda, dove le trecce vengono valorizzate come parte integrante del look.

Le trecce nei più svariati stili non sono più soltanto l’acconciatura pratica delle vacanze. Nell’estate 2026 conquistano i front row, i red carpet e i press tour più attesi, trasformandosi in uno dei dettagli beauty più eleganti della stagione. A rilanciare il trend sono state due star diversissime tra loro, ma accomunate dalla scelta di reinterpretare un classico in chiave couture: Zendaya e Sabrina Carpenter. Dalla corona di Zendaya ai codini di Sabrina: i diversi stili di trecce. Per il tour promozionale di The Odyssey, Zendaya ha abbandonato temporaneamente il suo bixie cut per sfoggiare una spettacolare chioma extra long con una corona di trecce morbide che incorniciava il viso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nell'estate 2026 conquistano i front row, i red carpet e i press tour più attesi, trasformandosi in uno dei dettagli beauty più eleganti della stagione

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