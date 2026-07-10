Le aziende che adottano modalità di lavoro agile hanno registrato un aumento delle nascite tra i propri dipendenti. Secondo dati recenti, le famiglie che usufruiscono dello smart working hanno avuto più bambini rispetto a quelle che lavorano in presenza. La flessibilità oraria e la possibilità di passare più tempo con i figli sembrano influenzare le scelte familiari. I risultati evidenziano una relazione tra lavoro da remoto e decisioni sulla prole.

Più smart working, più neonati. Che possa essere questa una delle soluzioni all’allarmante declino delle nascite, che nel nostro Paese raggiunge ogni anno un nuovo minimo storico? Ne è convinto l’Inps, che torna ad accendere i riflettori sui vantaggi del lavoro agile che permetterebbe di gestire al meglio i tempi professionali tra le mura domestiche agevolando concretamente la scelta di ampliare la famiglia. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, commentando il suo ultimo rapporto annuale, spiega che strumenti come gli incentivi economici alle famiglie, l’assegno unico e universale e altri bonus alla natalità possono favorire un aumento – seppur contenuto – delle nascite, ma nello stesso tempo rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro, se non accompagnati da interventi complementari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - E se con lo smart working si facessero più bambini?

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Full | Thugs Hold a Female Cop at Knifepoint, But Her Police Chief Father Gives Her a Brutal Slap!

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