Più isolati con lo smart working in uno studio l’impatto sul benessere mentale
Uno studio rivela che il ricorso allo smart working ha portato a un aumento dell’isolamento tra i lavoratori. La ricerca evidenzia che, rispetto al passato, molti si sentono più soli, con meno interazioni sociali sul posto di lavoro. L’indagine si concentra sull’impatto di questa modalità lavorativa sul benessere mentale, senza citare dati specifici, ma sottolineando l’effetto di una maggiore solitudine sulla salute psicologica.
(Adnkronos) – Sulla carta a molti piacerebbe essere 'smart worker': potersi risparmiare il viaggio in auto o sui mezzi pubblici per raggiungere l'ufficio, svolgere la propria attività in un ambiente più rilassato, poter pranzare a casa. Ma la realtà non è così rosea come sembra. Secondo un nuovo studio, il lavoro da remoto ha un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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