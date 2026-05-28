Patrizia Caraveo ad Arezzo Science Lab per parlare di ecologia dello spazio
Patrizia Caraveo, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e Commendatrice dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è intervenuta ad Arezzo Science Lab per parlare di “ecologia dello spazio”. La scienziata, nota per le sue collaborazioni con missioni spaziali e premi internazionali, ha approfondito il rapporto tra ambiente spaziale e le attività umane, concentrandosi sugli aspetti ecologici legati alla presenza e al movimento di satelliti e altri corpi celesti.
Patrizia Caraveo dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (ha diretto l’Istituto Spaziale e di Fisica Cosmica di Milano), Commendatrice dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Astrofisica pluripremiata a livello internazionale e collaboratrice di missioni spaziali con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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