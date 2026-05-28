Il 28 maggio 2026, l’astrofisica Patrizia Caraveo ha partecipato a un evento presso Arezzo Science Lab. La struttura ha concluso la sua stagione con una serie di incontri, dopo aver ottenuto risultati positivi nel corso dell’anno. La giornata ha visto la presenza di pubblico e relatori, con interventi dedicati alle ultime scoperte nel settore scientifico. L’attività del centro si avvia verso la chiusura delle attività programmate per questa stagione.

Arezzo, 28 maggio 2026 – Arezzo Science Lab entra nel rush finale della sua stagione con gli ultimi incontri dopo i successi fin qui conseguiti. Domenica 31 maggio alle ore 17 al Circolo Artistico di Arezzo sarà sul palco la Professoressa Patrizia Caraveo con la sua lezione “ Ecologia spaziale. Dalla Terra alla Luna a Marte ”. Gli organizzatori, Gabriele e Lorenzo Grazi, spiegano che “si tratta di un evento di stringente attualità e interesse per due motivi principali. In primo luogo i temi di geopolitica si stanno sempre di più spostando sullo spazio, e in secondo luogo la lezione sarà incentrata anche sulle tematiche ambientali e di cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Patrizia Caraveo l’astrofisica ad Arezzo Science Lab

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ad Arezzo Science Lab arriva il Premio Nobel Alain AspectIl 14 maggio 2026, presso il centro di ricerca di Arezzo si tiene un evento speciale con la partecipazione di Alain Aspect, premio Nobel per la...

Arezzo Science Lab, una serata con Guido TonelliIl 21 aprile alle 21, presso il Teatro Petrarca di Arezzo, si terrà una conferenza con il fisico Guido Tonelli, intitolata “Materia, la magnifica...

Si parla di: Patrizia Caraveo l’astrofisica ad Arezzo Science Lab.

Satelliti in orbita, i costi nascosti della nuova corsa allo spazioIl numero simbolico è stato raggiunto il 17 marzo: la costellazione Starlink ha toccato quota 10mila satelliti in orbita. Un traguardo che segna un passaggio chiave per la storia dello spazio, ma che ... ecodibergamo.it

A Zurigo presentato libro della scienziata Patrizia CaraveoIl Consolato Generale d'Italia e Missione Cattolica di lingua italiana a Zurigo organizzano la presentazione del libro 'Ecologia Spaziale. Dalla Terra alla Luna a Marte', della scienziata Patrizia ... ansa.it