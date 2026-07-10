Chi è Saidi Mohammed l’uomo che ha sfregiato la 23enne sulla banchina del metrò alla stazione Duomo
Un uomo ha ferito una ragazza con un taglio al volto sulla banchina della metropolitana alla stazione Duomo. Dopo averla avvicinata, ha detto: “Cosa hai da guardare? Sono uomo e musulmano. Tu non mi puoi guardare” prima di colpirla e scappare. La giovane ha riportato una ferita profonda e si è recata in ospedale. La polizia sta cercando l’autore dell’aggressione.
Milano, 10 luglio 2026 – “Cosa hai da guardare? Sono uomo e musulmano. Tu non mi puoi guardare”. Poi il taglio in pieno viso, dalla guancia al collo. E la fuga. A terra in un lago di sangue, sulla banchina della metropolitana della stazione Duomo, linea gialla, è rimasta la ragazza sfregiata, ventitreenne marocchina. L’aggressore è stato arrestato pochi minuti dopo dagli agenti di polizia locale per lo sfregio permanente aggravato dal porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale: è Saidi Mohammed, algerino di 27 anni, irregolare sul territorio. L’aggressione. Stando a quanto ricostruito al momento, la ragazza era in compagnia di amici e dopo un giro in centro era in attesa del treno in direzione Comasina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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