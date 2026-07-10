Un uomo ha ferito una ragazza con un taglio al volto sulla banchina della metropolitana alla stazione Duomo. Dopo averla avvicinata, ha detto: “Cosa hai da guardare? Sono uomo e musulmano. Tu non mi puoi guardare” prima di colpirla e scappare. La giovane ha riportato una ferita profonda e si è recata in ospedale. La polizia sta cercando l’autore dell’aggressione.

Milano, 10 luglio 2026 – “Cosa hai da guardare? Sono uomo e musulmano. Tu non mi puoi guardare”. Poi il taglio in pieno viso, dalla guancia al collo. E la fuga. A terra in un lago di sangue, sulla banchina della metropolitana della stazione Duomo, linea gialla, è rimasta la ragazza sfregiata, ventitreenne marocchina. L’aggressore è stato arrestato pochi minuti dopo dagli agenti di polizia locale per lo sfregio permanente aggravato dal porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale: è Saidi Mohammed, algerino di 27 anni, irregolare sul territorio. L’aggressione. Stando a quanto ricostruito al momento, la ragazza era in compagnia di amici e dopo un giro in centro era in attesa del treno in direzione Comasina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Saidi Mohammed, l’uomo che ha sfregiato la 23enne sulla banchina del metrò alla stazione Duomo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Cosa guardi? Sono musulmano”: uomo sfregia una 23enne sulla banchina della metro Duomo a Milano. ArrestatoUn uomo di 27 anni di origini algerine ha aggredito una ragazza di 23 anni di origini marocchine sulla banchina della metro Duomo a Milano.

Sfregia una ragazza al Duomo di Milano perché «l’ha guardato»: chi è Mohammed Saidi, scarcerato la notte primaUn uomo di 27 anni è stato arrestato a Milano e scarcerato nella notte dopo aver sfregiato il volto di una ragazza di 23 anni sulla banchina della...

Temi più discussi: Chi è Saidi Mohammed, l’uomo che ha sfregiato la 23enne sulla banchina del metrò alla stazione Duomo; Sfregia una ragazza al Duomo di Milano perché l'ha guardato: chi è Mohammed Saidi, scarcerato la notte prima; Milano, sfregia con un coltello una ragazza di 23 anni in Duomo: arrestato.

Chi è Saidi Mohammed, l’uomo che ha sfregiato la 23enne sulla banchina del metrò alla stazione DuomoIl 27enne algerino, irregolare sul territorio italiano era stato già arrestato per danneggiamento di auto e furto. È stato arrestato grazie agli amici della ragazza che lo hanno rincorso e fermato ... ilgiorno.it

Sfregia una ragazza al Duomo di Milano perché l’ha guardato: chi è Mohammed Saidi, scarcerato la notte primaLa sera precedente era stato fermato dalla polizia con l’accusa di aver scassinato tre macchine e aveva ricevuto un divieto di dimora L'articolo Sfregia una ragazza al Duomo di Milano perché l’ha gua ... msn.com